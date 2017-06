Empresário Manoel Gonçalves: “A Fiep foi pioneira no grito das águas”

Empresários paraibanos são unânimes ao reconhecer a importância da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) nas lutas e pleitos em prol da transposição das águas do rio São Francisco.

O presidente do Sindicato de Minerais Não Metálicos, Manoel Gonçalves, destaca o papel da Fiep neste processo.

Foto: Reprodução/ Internet

“A Federação das Indústrias foi a entidade pioneira no ‘grito das águas’, fomos os primeiros a despertar para esta necessidade da transposição”, disse Manoel Gonçalves.

O empresário também é enfático ao dizer que, sem água, não há como o Nordeste se desenvolver, principalmente nas regiões do semiárido e sertão.

Para ele, a chegada das águas é um marco depois de um ciclo de seca que persistiu nos últimos seis anos, gerando muitas dificuldades para todos os setores econômicos e para a população de um modo geral.

Manoel Gonçalves acredita que a transposição de águas do rio São Francisco possibilitará uma regularidade no abastecimento de água.

“Isso atende em primeira instância à necessidade humana e, consequentemente, aos principais setores da economia que necessitam diretamente de água, a exemplo da agroindústria”, explica.

Embora o setor de mineração não exija uma demanda significativa de água para manter sua produção, o presidente do SindMinerais (PB), está confiante com a chegada das águas no Estado da Paraíba.

“Existe uma boa expectativa para a chegada de novas indústrias, garantia de energia e trabalho durante os 365 dias do ano”, comemora o empresário que também integra a diretoria da Fiep.