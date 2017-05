Empresário campinense admite concorrer às eleições de 2018

Ao ser perguntado pela coluna APARTE, do PARAIBAONLINE, se pretende disputar as eleições gerais do próximo ano, o empresário e médico Dalton Gadelha (PSC), chanceler da Unifacisa, disse que a decisão será tomada mais à frente, mas que os apelos já têm ocorrido nesse sentido.

– Tenho sido muito cobrado por amigos, parentes e pelo povo de Campina Grande. Decido no final do ano – sublinhou Dalton.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

