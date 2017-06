Empresária é condenada por receber Bolsa família indevidamente

Uma empresária do município de Lastro, no Sertão paraibano, foi condenada a devolver dinheiro por ter recebido indevidamente durante seis anos o benefício do Bolsa Família.

A mulher foi condenada a um anos e oito meses, mas teve a pena convertida em prestação de serviço comunitário. Ela também terá que devolver a quantia recebida indevidamente, que totalizando chega a 14.574,00.

A acusada vai ter que depositar também a quantia de 2 mil em uma conta destinada a entidades públicas.

Essa condenação resultou de uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que identificou a acusada recebendo o benefício entre os anos de 2009 e 2015, sem estar enquadrada nos critérios de renda.