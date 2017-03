Empresa vence 1ª etapa e se encaminha para ser a gestora do São João de Campina

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Campina Grande publicou, no início da noite desta sexta-feira, 17, o resultado parcial da licitação nº 2.07.001/2017, referente à contratação de empresa responsável pela gestão do Maior São João do Mundo deste ano. A empresa Aliança Comunicação e Cultura Ltda. saiu vitoriosa na primeira etapa do certame.

A empresa Branco Promoção de Eventos e Editora Musical Ltda – ME, a única concorrente da Aliança a se apresentar na manhã desta sexta-feira, quando foi aberto o processo licitatório, terminou sendo desabilitada na primeira etapa da disputa pela Comissão por não atender os pré-requisitos básicos em termos de documentação exigida para participar da disputa.

O resultado desta primeira etapa será divulgado também no Diário Oficial do Estado (DOE), edição deste sábado, 18.

Para se consolidar integralmente como vitoriosa no processo, a Aliança Comunicação e Cultura Ltda. terá necessariamente de ter apresentado, no segundo envelope, uma proposta que atenda o teto estabelecido pela Prefeitura como cota máxima de participação financeira do Município no evento – R$ 3 milhões.

Cumprindo o que determina o edital que lançou a disputa licitatória, essa informação só será do conhecimento público no próximo dia 20. Caso a Aliança cumpra esse pré-requisito, será anunciada oficialmente como a vencedora do certame.

O prefeito Romero Rodrigues já comunicou à Secretaria de Administração que, confirmando-se o resultado em sua integralidade, pretende conceder uma entrevista coletiva também no dia 20, para naõ só anunciar oficialmente a empresa vencedora, como também detalhar as novidades que integrarão o novo formato do Maior São João do Mundo 2017.