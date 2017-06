Empresa gestora do Maior São João do Mundo já pagou cachês de artistas

Todos os artistas que se apresentaram no Parque do Povo, na edição 2017 Maior São João do Mundo, em Campina Grande, já receberam seus respectivos cachês.

Das grandes estrelas da música nacional até os trios pé-de-serra e bandas de forró (que fizeram shows no palco Parafuso, na Pirâmide e nas palhoças Zé Lagoa e Seu Vavá) já foram creditados. Apenas os artistas que não emitiram suas notas fiscais ainda não receberam.

