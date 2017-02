Empasa vai abrir normalmente durante o período de carnaval

A comercialização dos produtos nos três entrepostos (João Pessoa, Campina Grande e Patos) da Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas (Empasa) durante o carnaval 2017 será normal, fechando apenas no domingo, como acontece normalmente.

A informação foi repassada pelo permissionário Renato Ponciano, que tem um boxe onde comercializa ervas e temperos na central de abastecimento da capital.

Até na terça-feira (28), dia oficial do carnaval, os consumidores – proprietários de restaurantes, bares, hotéis, pousadas, mercadinhos, lanchonetes, feiras livres e clientes em geral – terão todas as facilidades em adquirir os produtos hortifrutigranjeiros para as diversas finalidades.

Os três entrepostos têm estacionamentos amplos e gratuitos, variedades nas mercadorias, produtos novos e preços mais acessíveis tanto no atacado quanto no varejo.

O presidente da Empasa, José Tavares Sobrinho, lembra que uma das vantagens em comprar nas centrais de abastecimento é que no atacado os produtos ficam mais em conta.

“Para uma família comprar no atacado realmente não é interessante, mas se juntar duas ou mais famílias os valores ficam muito mais em conta. Outra dica é acessar nossa página na internet www.empasa.pb.gov.br, que tem um link – Cotação de Preços – com os valores mínimos, máximos, procedência e flutuação das mercadorias, atualizado de segunda a sexta, o qual facilita na programação das compras antes de sair de casa”, relatou Tavares.