Emlur e SMS dão continuidade às ações de combate ao Aedes, em João Pessoa

foto: Secom/JP

No período de chuvas intensas na Capital são redobrados os cuidados com a eliminação de resíduos que possam servir de criadouros para o mosquito Aedes Aegypti. A ação conjunta da Autarquia Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e Secretaria de Saúde (SMS) de João Pessoa une forças no combate à proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e da zica.

“A limpeza de espaços públicos faz parte da rotina de trabalho diária da Emlur, porém nesses períodos de chuva nós temos uma preocupação a mais com a saúde pública devido à proliferação de doenças como a dengue, bem como a leptospirose, transmitida pela urina do rato. Por isso solicitamos a atenção redobrada da população no descarte adequado do seu lixo, levando em conta que qualquer recipiente que possa acumular água, mesmo que em pequena quantidade, pode virar um criadouro para o mosquito”, enfatiza superintendente da Emlur, Lucius Fabiani.

De acordo com dados da Divisão de Fiscalização da Emlur, em João Pessoa existem cerca de 43 mil terrenos, sendo aproximadamente 40 mil privados e cerca de 3.000 públicos.

No ano de 2016, foram registradas em torno de 3.800 mil notificações e aproximadamente 2.000 autuações. Em janeiro e fevereiro deste ano a média chegou a 100 notificações e autuações por mês.

Ele argumenta ainda que a população deve ter cuidado com o descarte irregular não só em terrenos, mas em canteiros, rios, canais, calçadas, vias públicas, galerias, praias e áreas verdes, sem esquecer das suas próprias residências.