Em tarde de estreias, Campinense bate Sousa e encosta na liderança

O Campinense sofreu, mãe conseguiu vencer o Sousa por 2 a 1 na tarde deste domingo (05), no Amigão, e chegou aos 21 pontos, aproximando-se cada vez mais do líder Botafogo-PB.

A partida, que teve validade pela 11ª rodada do Paraibano 2017, marcou as estreias do volante João Paulo e do meia Diego Torres com a camisa da Raposa. Ambos entraram no segundo tempo.

Renatinho, no primeiro tempo, e Maranhão, aos 44 minutos da etapa final, anotaram os tentos do Rubro-Negro.

