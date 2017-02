Em seis cidades, Sine-PB oferece mais de 200 oportunidades de emprego

O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba (Sine-PB) está oferecendo, esta semana, 214 oportunidades de emprego distribuídas em seis municípios, entre eles João Pessoa, Campina Grande e Santa Rita.

Recepcionista atendente, fiscal de transporte, operador de caixa e técnico de enfermagem estão entre as vagas oferecidas pelo Sine-PB.

Para concorrer às vagas, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na Avenida Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Foto: Secom-PB/ Arquivo

Mais informações podem ser obtidas também pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande).

Confira a relação completa para esta semana:

SINE JOÃO PESSOA – 119 VAGAS

01-ajudante de serralheiro

01-auxiliar de depósito

50-auxiliar de linha de produção (pessoas com deficiência)

01-chefe de cozinha

02-cozinheiro geral

01-funileiro de automóveis

02-gerente de restaurante

01-gerente de vendas

01-inspetor de equipamentos

01-lanterneiro de automóveis

02-mecânico de automóvel

01-nutricionista

01-pintor de automóveis

01-piscineiro

01-secretária executiva

01-secretaria de diretoria

50-técnico de manutenção industrial (curso técnico)

01-técnico em manutenção de máquinas

SINE CAMPINA GRANDE- 31 VAGAS

01- atendente de farmácia

01- auxiliar de escritório

01- auxiliar de limpeza

04- fiscal de transporte

01- inspetor técnico de qualidade

01- jardineiro

01- manicure

01- operador de caixa

01- professor assistente de classe

01- recepcionista atendente

18- vendedor pracista

SINE BAYEUX – 31 VAGAS

02-auxiliar administrativo

08-auxiliar de garçom

01-açougueiro

01-chefe de cozinha

01-churrasqueiro

01-classificador de carnes

02-copeiro de restaurante

01-cozinheiro de restaurante

07-garçom

01-gerente de restaurante

01-maître

01-mestre doceiro

01-recepcionista atendente

01-saladeiro

01-subgerente de restaurante

01-vendedor interno

SINE SANTA RITA- 08 VAGAS

05-auxiliar de linha de produção

03-técnico de enfermagem

SINE CAJAZEIRAS – 05 VAGAS

05-vendedor pracista

SINE GUARABIRA – 20 VAGAS

20-costureira em geral

.