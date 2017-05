Em reunião, governador discute parcerias entre a Paraíba e Reino Unido

O governador Ricardo Coutinho recebeu, nesta segunda-feira (22), a visita do cônsul britânico Graham Tidey, na Granja Santana.

Durante o encontro, eles conversaram sobre as relações entre a Paraíba e o Reino Unido e pontuaram algumas oportunidades de parcerias.

Também participaram da reunião o presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq), Cláudio Furtado, a presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Tatiana Domiciano, e a secretária executiva da Ciência e Tecnologia, Francilene Procópio.

Na ocasião, Ricardo demonstrou interesse em estreitar o relacionamento com os britânicos e firmar parcerias que tragam benefícios para todos.

“É uma satisfação recebê-lo e poder conhecer um pouco mais sobre os investimentos do Reino Unido e, ao mesmo tempo, mostrar um pouco do que nosso Estado está realizando. O que pudermos avançar nas parcerias será muito benéfico para a Paraíba. Podemos pensar em projetos relacionados ao uso da água, agricultura familiar, saúde; temos um bom polo de tecnologia em Campina Grande que pode ser ampliado através de parcerias. Enfim, acho muito importante utilizar a tecnologia para facilitar a vida da população em vários campos”, enfatizou.

De acordo com o presidente da Fapesq, Cláudio Furtado, a Paraíba vem trabalhando com o Reino Unido desde 2014, por meio da adesão ao Fundo Newton, que financia pesquisas em várias partes do mundo, em diversas áreas do conhecimento, como saúde e mobilidade.

“Em uma ação que fizemos em colaboração com o Reino Unido, houve uma troca de conhecimentos entre pesquisadores do Reino Unido e locais. Depois tivemos workshops para melhorar a formação de jovens pesquisadores do Estado na escrita científica. Agora estamos com chamadas em aberto que é para a melhoria do inglês dos pesquisadores e para reuniões de trabalho em áreas específicas com pesquisadores do Reino Unido e daqui. Estamos também tentando organizar um workshop na área hídrica com a participação da comunidade europeia para discutir a utilização da água, o tratamento e sua importância. A ideia é avançar para que possamos evoluir, como na questão das cidades inteligentes (Smart Cities) que vão aglutinar ações mais voltadas para a evolução tecnológica em mobilidade, meio ambiente e outras áreas”, concluiu.

O Newton Fund (Fundo Newton) é uma iniciativa do governo britânico que visa promover o desenvolvimento social e econômico dos países parceiros, por meio de pesquisa, ciência e da tecnologia.

O fundo é parte do compromisso assumido pelo Reino Unido diante da comunidade internacional de promover iniciativas que fortaleçam o desenvolvimento social e econômico de países emergentes e que ajudem a estabelecer parcerias duradouras com governo e instituições filantrópicas brasileiras.

O cônsul britânico Graham Tidey explicou que representa os interesses do Reino Unido no Nordeste e lidera o setor de tecnologia e cidades inteligentes na região.

Ele afirmou que o objetivo é ampliar a relação com a Paraíba.

“Pretendemos ter mais parcerias com este Estado que tem muito potencial e está sendo bem liderado pelo governador Ricardo Coutinho. Hoje falamos sobre a possibilidade de trabalharmos na Paraíba um aprimoramento do fornecimento de água e saneamento do Estado. A Paraíba é o estado que mais reduziu a perda de água no país, em 2016, uma grande conquista. Então acreditamos que vale a pena compartilharmos nossa experiência neste setor aqui no Estado. Abordamos também a possibilidade de interligação do sistema de tecnologia da informação da área de saúde para que as informações dos pacientes estejam disponíveis em toda a rede. No Reino Unido já existe este sistema e podemos mostrar ao estado como fizemos. A Paraíba tem bastante acesso ao nosso fundo de pesquisa e queremos ampliar ainda mais”, afirmou.