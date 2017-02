Em reunião em Brasília, coordenador do SINE-CG discute geração de emprego

O Coordenador do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda (SINE) da Secretaria da Assistência Social de Campina Grande, Hercules Lafite, esteve na quinta (16) em reunião no Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília com o Coordenador Geral da Secretaria Nacional de Políticas de Emprego José Agapito Teixeira Campos.

Na reunião foram discutidas ações voltadas à política de geração de emprego e renda, como também a liberação de recursos federais.

“Em breve estaremos implantando em Campina Grande o Qualifica Brasil, para capacitação aos trabalhadores”, destacou o coordenador.

O SINE também estará nos próximos dias mudando para uma nova e moderna sede em Campina Grande para atender com conforto e comodidade os seus usuários.

“Apresentamos o novo local ao ministério em Brasília e contamos com o apoio do Prefeito Romero Rodrigues para implementação e ampliação das políticas de trabalho, emprego e renda”, enfatizou a Secretária Eva Gouveia.

A Prefeitura de Campina Grande ainda adquiriu, em parceria com o Ministério Público Federal do Trabalho, uma Unidade Móvel que estará percorrendo os bairros da cidade para cadastramento e emissão da Carteira de Trabalho.