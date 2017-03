Em protesto, trabalhadoras do MST ocupam fazenda de Eike Batista

Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam hoje (8) uma fazenda que pertence ao empresário Eike Batista.

A propriedade fica em Itatiaiuçu (MG) e tem cerca de 3 mil hectares. O ato integra um conjunto de ações do MST planejado para o Dia Internacional da Mulher.

Segundo a integrante da direção nacional do MST Esther Hoffman, as terras da fazenda estão improdutivas há seis anos. A ocupação contou com a participação de 100 mulheres, e será montado um acampamento para cerca de 150 famílias.

Prisão

Eike está em prisão preventiva desde o final de janeiro. Proprietário do grupo EBX, ele é suspeito de lavagem de dinheiro em um esquema de corrupção que envolve ainda o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que também está preso.

O empresário Eike, de 60 anos já foi considerado o homem mais rico do Brasil, mas seus negócios entraram em crise a partir de 2013. A Agência Brasil fez contato com o advogado de Eike, mas não obteve retorno.