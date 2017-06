Em Pombal, suspeito de atear fogo na casa de ex-companheira é preso

A Polícia Civil da Paraíba, por meio de um trabalho realizado pela Delegacia de Pombal, prendeu nesse fim de semana, Gilmar da Silva Mota, de 32 anos.

Ele é suspeito de atear fogo na residência da ex-companheira, no ano de 2009, no bairro do Pereirão, no município de Pombal.

De acordo com informações da Polícia, a ação ocorreu por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de João Pessoa.

Na época do fato, o suspeito relatou que cometeu o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Após o cumprimento do mandado de prisão, Gilmar da Silva Mota prestou depoimento e em seguida foi encaminhado à Cadeia Pública de Pombal, local que foi designado pela Justiça para o cumprimento da pena.