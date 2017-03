Em Monteiro, governador exalta transposição, Lula e Dilma

Em seu pronunciamento neste domingo, 19, na cidade de Monteiro, durante a visita dos ex-presidentes Lula e Dilma, à transposição do São Francisco, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, fez um paralelo de como ele viu o Nordeste antes e depois do governo petista.

Ricardo ainda exaltou a transposição do São Francisco, o início da obra por Lula e a continuidade por Dilma, e disse que, só uma pessoa que conviveu com a seca poderia ter a sensibilidade de realizar a obra, pois desde o tempo do Império era prometida, mas nunca cumprida.

O governador disse que a chegada das águas do Rio São Francisco, representa a capacidade crítica, a esperança e o desenvolvimento do povo nordestino.

– Eu tenho fé em ver Lula, este país, e esta região, tão sofrida ao longo dos anos, voltar a trilhar seu caminho de prosperidade. É preciso darmos as mãos e, mais do que nunca, defender e resgatar a democracia do país. Votei em Dilma e em Lula, mesmo sem ter apoio, mas sei o que é melhor para esse povo e peço que possamos nos unir e derrotar o atraso – disse Ricardo.