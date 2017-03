Em jogo truncado, Sousa e Treze não saem do zero no Marizão

Foto: Divulgação / Gustavo Carneiro

Em um jogo truncado e nervoso, Sousa e Treze não conseguiram sair do zero na noite desta quarta-feira (15), no Marizão.

A peleja teve validade pela 13ª rodada do Campeonato Paraibano 2017.

O resultado foi considerado ruim para os sertanejos, que retornaram para a zona de rebaixamento com 11 pontos.

Já o Galo soma 18, e permanece na quarta colocação, uma vez que foi beneficiado pelo empate também sem gols do Atlético de Cajazeiras com o Paraíba, no Perpetão.

No próximo domingo o Treze pega o Campinense no Clássico dos Maiorais. Já o Sousa volta a jogar no Marizão, e recebe o Atlético-PB no clássico do Sertão.

