Em jogo de oito gols, Campinense vence Auto Esporte e encosta no líder do Estadual

Em um jogo emocionante e de muitos gols, o Campinense venceu o Auto Esporte por 5 a 3 no Estádio Almeidão, no fechamento da 13ª rodada do Campeonato Paraibano. Augusto, foi o grande nome do confronto com a marcação de três gols do triunfo raposeiro. Os outros foram anotados por Diego Torres e João Paulo. Pelo lado do Auto, marcaram Gil Bala, Isaías e Cesinha, respectivamente.

