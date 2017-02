Em jogo de muitos gols, Sousa bate Serrano e deixa zona de rebaixamento

foto: divulgação/Sousa

O Sousa parece mesmo ter reencontrado o caminho das vitórias no Campeonato Paraibano. Após conquistar o primeiro triunfo no Estadual diante do CSP, o Dinossauro venceu o Serrano neste domingo por 4 a 2, no estádio Marizão, em Sousa.

Os gols do Dino foram marcados por Rodrigo Poty (2), Éder Guerreiro (2), cabendo a Hugo Sanchéz e Matheus Coelho descontarem para o Lobo da Serra.

Com mais essa vitória, o Sousa deixa a zona de rebaixamento, com nove pontos, um mais que CSP e Paraíba, os dois últimos colocados.

