Em João Pessoa chove 50% da média histórica do mês de março

A Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) registrou 99,1 milímetros DE chuvas em João Pessoa, entre os dias 1 e 14 deste mês.

O valor corresponde a quase 50% da média histórica do mês de março, que é 204,4 milímetros. A previsão para tarde e a noite desta terça-feira (14) é de nebulosidade variável, com possibilidade de chuvas a qualquer hora na capital paraibana.

De acordo com a meteorologista da Aesa, Marle Bandeira, desde o início do ano já choveu 220 milímetros na capital.

“Os índices pluviométricos no Litoral estão dentro da normalidade. Tivemos alguns volumes maiores no domingo passado, mas eles são comuns nesta época do ano”, explicou, referindo-se às cidades de Mataraca e Baía da Traição, onde foram registrados 105,3 e 86,2 milímetros, respectivamente.

A cidade onde mais choveu na Paraíba este ano foi Bom Jesus (localizada no Sertão, a cerca de 500 quilômetros de João Pessoa), onde os pluviômetros, monitorados pela Aesa, registraram 438,6 milímetros.

“Nossos dados indicam que as chuvas neste município também estão dentro da normalidade, pois a média histórica no primeiro trimestre é 493,7 milímetros e ele já atingiu quase 90%”, observou a meteorologista.

Monitoramento – A Sala de Situação da Aesa, também conhecida como Centro de Gestão de Situações Críticas, monitora a variação climática de forma ininterrupta em todo o Estado, possibilitando a prevenção de eventos críticos como secas e enchentes.

Ela funciona em Campina Grande, onde técnicos do Governo do Estado trabalham em sistema de plantão, acompanhando em tempo real os dados enviados pelas estações meteorológicas.

Parte destes dados está disponível na internet, no site www.aesa.pb.gov.br, onde também podem ser obtidas informações sobre o nível dos açudes, autorização para uso da água bruta e o trabalho desenvolvido pelos comitês de bacias.