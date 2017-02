Em João Pessoa, bloco Virgens de Tambaú arrasta multidão

Sem elas muito provavelmente as prévias carnavalescas de João Pessoa não teriam a mesma graça. Por isso que a cada ano as Virgens de Tambaú capricham no visual e na irreverência para marcar no Folia de Rua.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), o evento, que comemora 30 anos de existência, reuniu milhares de foliões desde o final da tarde deste domingo (19) até a madrugada desta segunda feira (20), da Avenida Epitácio Pessoa até a orla da Capital.

Escolhida pelos internautas, através de enquete na página oficial do Folia de Rua, a consagrada cantora Joelma animou as Virgens de Tambaú com um repertório que reuniu músicas da sua carreira na banda Calypso e clássicos do Carnaval.

Impressionada com a multidão que acompanhou o desfile, Joelma agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e parabenizou o Carnaval pessoense.

“Estou honrada e muito feliz de por estar aqui, animando esse público maravilhoso, esse bloco tão sensacional. É um momento que vou levar comigo para sempre, por isso que eu quero agradecer a Prefeitura de João Pessoa pelo apoio”, disse a cantora, durante passagem do seu trio pela Via Folia, contagiando os foliões.

A festa ainda contou com a animação de Gracinha Telles e Jairo Madruga, a simbiose musical de Zé Filho e Renata Arruda, além de Raianny Stefanny e Liss Albuquerque.

“Nós temos a maior previa carnavalesca do Brasil, e isso enche de orgulho o pessoense, que comparece nos blocos e faz uma grande festa. Estamos muito felizes por esses 30 anos do evento e, claro, gratos a Prefeitura de João Pessoa pelo apoio”, disse o presidente da Associação do Folia de Rua, Raimundo Nonato (Bola).

Entre os foliões, a criatividade foi a grande marca do desfile das Virgens. Fantasias diversas e personagens variados incorporaram o que é ser uma Virgem de Tambaú.

Vestido de Carmem Miranda, Nilton Santos traduziu a sensação do desfile como “momento inesquecível” e disse que o Carnaval também tem a função de reverenciar pessoas importantes da cultura brasileira.

“Se estivesse viva a Carmem estaria completando 108 anos, por isso a homenagem. Aproveito esse momento de irreverência para lembrar de quem já fez muito pela nossa cultura”, afirmou.

Houve também quem assumiu outra personalidade na busca pela originalidade. “Sou a Jane e minha amiga é a Violeta do Buzão, estamos aqui para nos divertir e divertir as pessoas”, disse o folião sem revelar o nome de origem. “São personagens do teatro que trouxemos para a folia, essa é a nossa alegria”, concluiu o folião.

Transmissão – Mais uma vez a TV Cidade de João Pessoa, canal 8 da Net, em parceria com a TV Câmara Municipal, canal 52 UHF, transmitiu ao vivo as emoções do Folia de Rua. Até o final do evento as emissoras estarão fazendo a cobertura, que envolverá, também, o Carnaval Tradição.

Apoio – Até o final do Folia de Rua, a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) estará apoiando o evento através da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), das secretarias de Turismo (Setur), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Fundação Cultural (Funjope), além do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).

Programação – O Folia de Rua segue nesta segunda-feira (20). Confira a programação:

Segunda (20/02)

Bloco Muriçoquinhas do Miramar

Concentração: Academia Corpo Livre

Horário: 17h

Atrações: bandas convidadas

Bloco Melhor Idade

Concentração: Busto de Tamandaré

Horário: 18h

Atrações: Orquestra Gambiarra e Banda Splok