Em Campina, vice-governadora prestigia solenidade de abertura do Gira Calçados

A vice-governadora Lígia Feliciano participou da solenidade de abertura oficial do 6º Gira Calçados, nesta segunda-feira (20), no Garden Hotel Resort, em Campina Grande.

O evento começou nesse domingo (19), reunindo 150 expositores, mais de 300 marcas e seis mil produtos que ficarão expostos até esta terça-feira (21).

O Gira Calçados, que está na sexta edição, deverá ter mais de mil visitantes nos três dias e a previsão é que movimente cerca de R$ 10 milhões em vendas e negócios.

“Depende da vontade, do trabalho e da dedicação de todos os envolvidos realizar um evento como esse, onde cerca de R$ 3 milhões foram negociados entre os 156 expositores e os mais de 600 compradores de todo o Brasil que estão aqui presentes no maior evento do setor calçadista do Nordeste e que a cada ano cresce mais”, destacou Lígia.

A Paraíba produz atualmente 200 milhões de pares de calçados/ano, em 361 empresas, que geram 12 mil empregos diretos e cerca de 10 mil indiretos, conforme o Relatório Setorial da Indústria de Calçados Brasil 2016, da Associação Brasileira de Indústrias de Calçados (Abicalçados).

O diretor executivo do Sebrae Paraíba, Neto Franca, fez um comparativo entre as edições para mostrar a evolução.

“Basta lembrar que o 1º evento teve apenas 35 expositores. No ano passado, passamos dos 70 e este ano dobramos a capacidade de oferta de produtos, com 156 expositores. Com a construção do primeiro polo da moda, que será no Complexo Aluizio Campos, Campina Grande ainda aumentará o Gira Calçados”, disse.

A realização do evento é do Sebrae em Campina Grande e do Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba (Sindicalçados/PB).

Os parceiros são a Fiep, o Instituto Senai de Tecnologia (IST) do Couro e do Calçado e o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Cinep).