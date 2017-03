Em Campina, vereadores recebem para participar do Conselho Previdenciário

O Poder Executivo de Campina Grande, através do prefeito Romero Rodrigues, enviou à Câmara de Vereadores um pedido de modificação na remuneração dos conselheiros previdenciários.

O conselho tem por objetivo debater o gerenciamento dos recursos da Previdência municipal e tem representantes de vários setores sindicais e da sociedade civil, entre eles, a Câmara Municipal, que tem duas cadeiras no conselho representadas por um vereador de oposição e um governista.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Atualmente estão no conselho o vereador Alexandre do Sindicato (PHS), da situação, e Rodrigo Ramos (PDT), que é da bancada oposicionista.

Os conselheiros se reúnem mensalmente e recebem um salário mínimo e meio para atuarem no conselho.

O prefeito quer que as reuniões passem de mensal para trimestralmente e que haja uma diminuição do valor.

Rodrigo apresentou proposta para que os encontros continuem mensais, mas que o valor diminua para uma gratificação de R$ 500.

Em entrevista, o vereador disse que são muitos balancetes a serem analisados.

Ele disse ainda que abre mão de receber o dinheiro para doar a instituições de caridade.

– Não são só os vereadores que recebem esse dinheiro. Eu e Alexandre nos propomos a ajudar instituições de caridade. Apoiamos a diminuição. Sintab, associação dos aposentados e várias outras entidades participam, mas nós, enquanto vereadores, não fazemos questão de receber e sim de doar – ressaltou.

Já o vereador Alexandre do Sindicato informou que não se sente constrangido em receber, mas que prefere doar.

Ele destacou ainda que concorda com a redução, mas que também vota para que as reuniões continuem mensais.

– A redução do valor ficou mantida. Foi uma redução para R$ 500. Os vereadores que faziam parte do conselho no passado recebiam um salário mínimo e meio. Agora as reuniões continuam sendo mensais, mas a gratificação diminui para R$ 500. Não me sinto constrangido porque eu e Rodrigo Ramos já tomamos a decisão de doar esse dinheiro para instituições de caridade – explicou.

O vereador Pimentel Filho (PSD), que já fez parte do conselho, quer extinguir a gratificação alegando que outros conselhos da cidade não pagam para que seus conselheiros participem das reuniões.

– O conselho do Ipsem gasta anualmente mais de R$ 200 mil de jetom. É dinheiro do servidor. Só aqui nessa casa tem dois vereadores. Entendíamos que todos os conselhos são gratuitos, por que só o Ipsem paga? Se o conselho é pra gerir os recursos dos servidores, porque gastá-lo? A minha intenção foi economizar o dinheiro do servidor – frisou.

*As declarações repercutiram na Rádio Campina FM.