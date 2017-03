Em Campina, Sesc abre inscrições para o cursinho preparatório Enem 2017

Se preparar é uma das melhores formas de se dar bem em algo que desejamos realizar. Nos estudos e na formação acadêmica não poderia ser diferente, considerando ser a capacitação um dos principais estimulantes para a realização pessoal e profissional e sucesso no resultado final.

O Sesc abre a partir do dia 13 de março, as matrículas para o cursinho preparatório Enem 2017, em Campina Grande.

As turmas serão formadas para o turno da noite e as aulas começam a partir das 18h. O cursinho é gratuito e as vagas são para alunos do ensino médio (comerciários e dependentes).

O início das aulas será no dia 27 deste mês. Mais informações podem ser adquiridas através do número (83) 3341-5800 – ramal 228. O Sesc Centro fica localizado na Avenida Giló Guedes, 650, Santo Antônio.