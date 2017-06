Em Campina, servidores municipais discutem reajuste e greve da saúde

Em assembleia realizada na manhã desta quarta-feira, 07, na AABB, o Sintab apresentou o resultado de reunião com o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, e discutiu sobre reajuste salarial e greve dos servidores da saúde, ocasionada pelo não cumprimento da Data Base.

Na assembleia, que contou com cerca de 300 servidores municipais de todas as categorias, o sindicato iniciou falando a respeito da reunião que foi convocada pelo prefeito Romero Rodrigues supostamente para discutir a Data Base dos servidores.

Porém, segundo o Sintab, o que se viu foi apenas a comunicação do reajuste dos salários e nenhum ponto que constava na pauta da Data Base foi solucionado ou discutido, pois o prefeito sequer levou o documento e não foi acompanhado de nenhum secretário.

Já em relação ao reajuste de 3% proposto pela prefeitura e já aprovado na Câmara Municipal, o Sintab o considera como insignificante, já que sequer se equipara com o índice de inflação.

De acordo com estudos feitos pelo sindicato, baseado nas perdas salariais pelo não cumprimento do PCCR, tal reajuste deveria ser na casa dos 26%, proposta essa discutida e aprovada em assembleia com os servidores, ao contrário da proposta do prefeito, que impôs o percentual sem consultar a opinião dos trabalhadores.

Outro assunto discutido foi a greve dos servidores da saúde, iniciada nesta quarta-feira, 07, por tempo indeterminado e que foi causada, conforme o Sintab, “pelo desrespeito com que a gestão trata seus trabalhadores, que enfrentam diversos problemas e não encontraram outra solução senão paralisar suas atividades para que sejam ouvidos”.

Os anseios da categoria são os seguintes: enquadramento das progressões dos servidores da saúde no PCCR dos ACS e ACE; regulamentação do pagamento em atraso da GIT; reformulação da Lei do Pmaq; flexibilização da jornada de trabalho – concessão de uma jornada de 06 horas (seis horas) corridas, sem prejuízo de remuneração; curso técnico de vigilância em saúde e do técnico de ACS; concessão de EPI’s para os trabalhadores que laboram em atividades insalubres, bem como fardamentos.

O diretor de comunicação Napoleão Maracajá, destacou que os problemas são muitos e não há nenhuma força para resolvê-los.

“Esse é o quinto ano do governo e o prefeito não sentou com o sindicato juntamente com seus secretários para discutir os problemas. Na última reunião ele não tinha conhecimento e nem ao menos levou a pauta e ainda pediu que o sindicato fosse objetivo, pois ele tinha outros compromissos. Isso demonstra claramente que ele não prioriza seus servidores”, finalizou o diretor.