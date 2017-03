Em Campina, Seplan realiza curso de Introdução à Acessibilidade e Desenho Universal

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplan), realizará nessa quarta e quinta-feira, dias 22 e 23, das 14h às 18h, o curso de Introdução à Acessibilidade e ao Desenho Universal.

As aulas acontecerão no auditório do IPSEM – Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, e serão ministradas pelo professor Lívio José da Silva, da Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com o apoio do Comitê Técnico de Mobilidade Urbana (CTMU).

O curso tem como público-alvo técnicos, analistas de projetos de edificações, fiscais e agentes de trânsito das secretarias de Planejamento e Gestão, Obras, Serviços Urbanos, Guarda Municipal e STTP.

Os membros do CTMU – Comitê Técnico de Mobilidade Urbana, também estão convidados para o curso.

O professor Lívio Silva adiantou, que a proposta da capacitação tem como objetivo difundir, entre os servidores municipais e outros interessados, conhecimentos básicos sobre Acessibilidade e Desenho Universal, como forma de estimulá-los a perceber, de modo crítico, o espaço construído e nele intervir tecnicamente, cumprindo assim o papel legal do município.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Gestão, André Agra, a melhoria da acessibilidade tem sido uma pauta recorrente nas ações da Prefeitura de Campina Grande.

Em 2016, por exemplo, a PMCG estimulou a implantação da Comissão Municipal Permanente de Acessibilidade (CoMPA), prezando pela garantia dos direitos das pessoas com mobilidade reduzida.