Em Campina, Semas inicia atividades da Semana da Mulher

A Secretaria de Assistência Social de Campina Grande deu início, nesta quarta feira, 08, a várias atividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, promovido pelo Sine (Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda), que compõem a Semas.

Cerca de 90 mulheres, de idade inicial de 16 anos, que buscam a oportunidade do primeiro emprego ou desempregadas, realizaram as inscrições previamente nos dias 8 de fevereiro a 3 de março e participaram da Semana da Mulher 2017.

Para a realização da programação, o órgão contou com a parceria de varias instituições; Escola Técnica Redentorista, Faculdade Mauricio de Nassau, Escola Infogênius e A&C.

Durante toda a semana serão ministradas palestras e oficinas com o tema: bom desempenho no processo seletivo, Marketing Pessoal e Orientação da Saúde da Mulher.

Segundo o coordenador do Sine Municipal, Hércules Lafite, cerca de 12 milhões de desempregados fazem parte da estatística do Brasil. São homens e mulheres que enfrentam a crise econômica, reflexo da crise que o país enfrenta.

“Esses dados só aumentam a responsabilidade do Sine, com a tarefa de capacitar e ingressar essas pessoas no mercado de trabalho, com o apoio e dedicação de toda a equipe do Sine e da secretária Eva Gouveia. Estamos desenvolvendo esse trabalho para, assim, colher novos frutos, principalmente quando se fala na caminhada da mulher no mercado de trabalho”, disse Lafite.

Durante a cerimônia de abertura do evento, foram homenageadas três mulheres que representam a garra e a luta pelo espaço no mercado de trabalho e igualdade de direitos. Foram elas: Eva Gouveia, secretária de Assistência Social – Semas, Ivete Alves, representante do setor de Recursos Humanos da Empresa A&C; e Dona Sueli, representando todas as mulheres inscritas na Semana da Mulher 2017 do Sine Municipal.

“Parabenizo todas as mulheres campinenses, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Todas que fazem a Semas, pela luta diária da valorização no mercado de trabalho. Muitas mulheres tem dupla ou até tripla jornada de trabalho, como profissional, esposa, mãe e dona de casa”, relatou Eva Gouveia.

O dia 08 de Março, o Dia Internacional da Mulher, é marcado pelas manifestações que buscam comemorar e discutir o papel da mulher na sociedade atual, a valorização no mercado de trabalho e igualdade de direitos.

Na próxima sexta feira, 10, todas aquelas mulheres que tiverem frequência positiva durante o evento receberão o certificado com a carga horária das palestras e irão participar de um processo seletivo de emprego na Empresa A&C.