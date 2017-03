Em Campina, Lígia Feliciano abre Feira de Valorização e Cidadania das Mulheres

A vice-governadora Lígia Feliciano participou, nesta sexta-feira (10), da solenidade de abertura da Feira de Valorização e Cidadania das Mulheres de Campina Grande, na Praça Clementino Procópio.

O evento é uma realização da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana em parceria com diversos órgãos do Governo do Estado e grupos de mulheres da região.

A Feira faz parte do calendário de atividades do mês de Março, que integra a campanha do Governo do Estado “Valorização e Cidadania das Mulheres Paraibanas – Somos Mulheres, temos voz & temos vez”, alusiva ao Dia Internacional da Mulher.

Durante o dia, as mulheres tiveram acesso a serviços de atendimento na delegacia móvel sobre enfrentamento à violência contra mulher, orientações de psicólogas e advogadas do Centro Estadual de Referência da Mulher Fátima Lopes, Juizado Especial, Programa Empreender, Detran, além de presença de associações e cooperativas de mulheres.

Para a vice-governadora, o evento reforça que as mulheres podem contar com o apoio do Governo do Estado.

“A intenção da nossa gestão é proporcionar à mulher serviços de orientação, proteção, atendimento, acolhimento e tudo o que for preciso para termos um Estado mais igualitário em direito e oportunidades. O nosso governo valoriza a mulher por meio de políticas públicas desenvolvidas, como por exemplo, as 13 delegacias especializadas da mulher espalhadas pelo Estado, o SOS Mulher, um dispositivo eletrônico que dá segurança à mulher que está correndo risco de vida”, destacou Lígia Feliciano.

De acordo com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Gilberta Soares, as feiras de cidadania são muito bem aceitas.

“Nós temos uma tradição no nosso Estado de participação social muito presente, sobretudo quando falamos de valorização, trabalho e justiça. Muitas instituições, escolas, empresas também nos procuram para realizar eventos voltados para a mulher, e isso é muito positivo”, ressaltou.