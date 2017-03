Em Campina, Hospital Municipal Pedro I retoma realização de cirurgias eletivas

Depois de passar por completa reforma, o Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Pedro I retomou as atividades neste mês de março.

O espaço está novamente realizando todas as cirurgias eletivas, que são aquelas que não têm caráter de urgência e emergência.

Desde que teve os serviços municipalizados pela Prefeitura, em 2013, o Pedro I já realizou mais de 7.300 procedimentos cirúrgicos eletivos pelo SUS, beneficiando pacientes de Campina Grande e de dezenas de cidades paraibanas.

O centro cirúrgico do Pedro I possui cinco salas de cirurgias, sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA) e a Central de Material e Esterilização (CME).

Com a reestruturação do setor, o hospital voltou a realizar cirurgias ginecológicas, de ouvido, nariz e garganta, vasculares, cirurgia geral e cardiologia. No serviço também são feitos procedimentos em anestesia, neurologia e mastologia.

Ao contrário das cirurgias de urgência, os procedimentos cirúrgicos eletivos são agendados, sem risco para a saúde do paciente.

Esse tipo de cirurgia deve ser solicitado por um médico especialista e o paciente precisa passar primeiro por consultas e exames, que também são realizados no ambulatório e no Centro de Imagens do hospital, que é equipado com raio-x, tomógrafo, mamógrafo, ultrassom e sala para endoscopia.

Ampliação – De acordo com o diretor técnico do Hospital Pedro I, médico Saulo Gaudêncio, a partir do próximo mês a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar um mutirão de laqueaduras na unidade.

“Além das laqueaduras também, em abril, iremos iniciar a realização de cirurgia de vasectomia no Pedro I, que antes eram feitas no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida – Isea”, informou.