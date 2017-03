Em Campina, Campanha de Popularização celebra os 40 anos do Balé Popular do Recife

A Prefeitura Municipal de Campina Grande através da Secretaria de Cultura, Teatro Municipal Severino Cabral e Associação Amigos do Teatro Municipal Severino Cabral, apresenta nesta sexta-feira, dia 17, às 20 horas, no Teatro Municipal Severino Cabral, dentro da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, o Balé Popular do Recife com o show “Despertar”, em celebração aos seus 40 anos.

Foto: Ascom

Para pontuar a noite de celebração, o espetáculo terá trecho do clássico “Nordeste a dança do Brasil”, um apanhado de coreografias baseadas nas festas populares do país, com direção e criação de Marconi Stylebrasil, direção artística de Angélica Madureira, preparação física de Tita Pereira, elenco: Andreina Kelly, Cinthya Gomes, Marcella Filgueiras, Simone Santos, Renata Vieira, Marcio Nascimento, Guilherme Torres, Gustavo Rocha, Idso Fagner, Jefferson Arruda, concepção e autorização André Madureira.

Os ingressos estão à venda, antecipados, no Teatro Severino Cabral, ao preço de R$ 10, e na bilheteria custarão R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).