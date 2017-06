Em Campina, Aesa debate parcerias com Instituto Nacional do Semiárido

Diretores da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) e do Instituto Nacional do Semiárido (INSA) se reúnem nesta segunda-feira (12) para discutir parcerias no uso sustentável dos recursos hídricos.

O encontro acontecerá na sede do instituto, às 11 horas, no bairro do Serrotão, em Campina Grande.

Na pauta da reunião estarão temas como o acompanhamento do nível dos reservatórios, o monitoramento das variações climáticas e estratégias de convivência com a estiagem.

“O INSA é uma referência no desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias ambientais na região do Semiárido nordestino. A ideia é unirmos forças para desenvolver projetos que ajudem a gerenciar melhor os nossos açudes e garantir água para população”, informou o presidente da Aesa, João Fernandes.

Dos 126 reservatórios monitorados pelo Governo do Estado, 36 estão com mais de 20% do seu volume total, 45 tem menos de 20%, 44 estão em situação crítica (com menos de 5% do volume total) e 2 estão sangrando.

Juntos, os açudes têm capacidade para armazenar 3.7 bilhões de metros cúbicos, mas estão com apenas 519 milhões de metros cúbicos.

A relação completa e o nível de cada reservatório estão disponíveis no site www.aesa.pb.gov.