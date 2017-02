Em Campia, Gira Calçados já movimenta R$ 3 milhões em vendas

Cerca de R$ 3 milhões já foram negociados entre os 156 expositores e os mais de 600 compradores de todo o Brasil que estão presentes no 6º Gira Calçados.

O maior evento do setor calçadista do Nordeste começou neste domingo (19) e termina nesta terça-feira (21). A expectativa dos organizadores é ultrapassar a meta de R$ 10 milhões em negócios projetados para o evento.

O evento reúne fabricantes de calçados do Nordeste, representantes de mais de 400 grandes marcas nacionais e compradores de todo o Brasil e tem a proposta de estimular o setor através do acesso a novos mercados, fortalecendo as marcas, acesso a crédito, promovendo a inovação no desenvolvimento de produtos e processos.

Durante a abertura oficial do Gira Calçados, nesta segunda-feira (20), o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Paraíba, Neto Franca, fez um comparativo entre as edições para mostrar a evolução do evento e destacou a necessidade da classe empresarial da cidade se unir para a construção de um centro de convenções maior, que comporte o crescimento natural do Gira Calçados e dos demais eventos da região.

“Na primeira edição, tivemos apenas 35 expositores. No ano passado, passamos dos 70 e este ano dobramos a capacidade de oferta de produtos, com 156 expositores. Com a construção do primeiro polo da moda, que será no Complexo Aluizio Campos, o evento vai crescer ainda mais”, disse.

O projeto Polo da Moda Campina Grande, que será construído no Complexo Aluizio Campos até o final de 2018, foi apresentado na abertura do evento pelo prefeito da cidade, Romero Rodrigues, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Luiz Alberto Leite.

Na abertura, o presidente do Sindicato das Indústrias do Calçados da Paraíba (Sindicalçados), Sebastião Acioly, ressaltou que o sucesso do evento é resultado da ajuda de todos os fabricantes locais e da região Nordeste.

A diretora regional do Senai Paraíba, Patrícia Gonçalves, destacou os serviços do Instituto Senai de Tecnologia (IST), que estão sendo oferecidos na unidade móvel, no estacionamento do Garden, atendendo às indústrias.

Ainda participaram da abertura, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Paraíba, Lindolfo Pires, e a vice-governadora, Lígia Feliciano.

O Gira Calçados 2017 é realizado pelo Sebrae Paraíba, Sindicato das Indústrias de Calçados da Paraíba (Sindicalçados), Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep) e Instituto de Tecnologia Senai e conta com o apoio governo do Estado e da prefeitura municipal.