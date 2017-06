Em ação conjunta, policiais prendem acusados de roubo e recuperam objetos furtados

Em mais uma ação conjunta realizada na tarde dessa terça-feira (6), policiais militares do Núcleo de Inteligência e Comando do 4º Batalhão de Polícia Militar e policiais civis do Grupo Tático Especial (GTE) recuperaram, nos municípios de Duas Estradas e Serra da Raiz, objetos furtados de uma escola e uma moto roubada.

Três homens foram presos e um adolescente de 16 anos de idade também foi apreendido acusados do roubo da moto.

Foto: Ascom

O arrombamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Costa, em Duas Estradas, aconteceu durante a madrugada e do local foram furtados dois botijões de gás, um gelágua, um garrafão de água mineral e um liquidificador.

Com informações sobre os acusados do furto, os policiais do Núcleo de Inteligência do 4º BPM e da 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil localizaram as residências deles e foi feito um cerco policial.

Ao perceberem a chegada dos policiais, os bandidos se evadiram para um matagal e, apesar das buscas, não foram localizados.

Na residência de um deles, foram encontrados alguns objetos furtados da escola.

Nas proximidades do local, no Sítio Lagoa da Mata, aconteceu o roubo de uma moto Honda Fan de cor amarela e, de posse das informações sobre os suspeitos, os policiais militares e civis apreenderam o adolescente, que confessou ter praticado o roubo juntamente com outros três homens que residem em Serra da Raiz.

Os três foram presos e confessaram que teriam escondido a moto no sítio Pau D’Arco, tendo o veículo sido localizado em uma mata de difícil acesso.

Foto: Ascom

Os envolvidos no roubo da moto foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados.

A vítima do roubo compareceu à delegacia, onde recebeu a moto.

Os objetos recuperados da escola foram entregues ao delegado que irá presidir o inquérito policial que vai apurar o furto e, posteriormente, para a diretora.