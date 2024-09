Bolinha critica falta de identificação de adversário com Campina Grande

O prefeitável Artur Bolinha (Novo), em sabatina no projeto ´Voz das Urnas´, realizada nesta sexta-feira (20), destacou suas propostas para Campina Grande, com foco na atração de empresas e fortalecimento de parcerias público-privadas.

Durante a entrevista, Bolinha também fez críticas ao seu adversário, Jhony Bezerra (PSB), apontando falta de identificação do candidato com a cidade.

Segundo Bolinha, é essencial implementar medidas para atrair novas empresas, com o objetivo de gerar mais emprego e renda no município.

Ele defendeu que a capacitação da mão de obra local deve ser uma prioridade para tornar Campina Grande mais competitiva.

“Para atrair novas empresas, precisamos identificar o perfil da mão de obra disponível e, ao mesmo tempo, trabalhar com instituições como Senai e a Fecomércio para capacitar o maior número de pessoas. O grande diferencial da cidade será sua mão de obra qualificada. A maior dificuldade da indústria brasileira não é a carga tributária, mas sim a baixa produtividade e competitividade. Campina Grande tem uma excelente mão de obra, mas sempre há espaço para melhorar”, afirmou.

Parcerias com a iniciativa privada

Bolinha enfatizou a importância das parcerias público-privadas em sua gestão, citando a construção de uma nova Empasa (Central de Abastecimento) como um exemplo de projeto que poderia ser viabilizado com a ajuda do setor privado.

“O município poderia buscar uma parceria com o Governo do Estado para viabilizar a construção de uma nova Ceasa. A Prefeitura cederia um novo terreno, o Estado disponibilizaria o atual espaço da Ceasa (Empasa) para uma construtora, e essa construtora construiria a nova unidade no terreno cedido pelo município. Dessa forma, resolveríamos um problema antigo da cidade com uma solução eficiente”, explicou.

Crítica ao adversário

Durante a entrevista, Artur Bolinha também criticou a candidatura de Jhony Bezerra, afirmando que ele não possui vínculos com Campina Grande.

Para Bolinha, Jhony representa os interesses do governador João Azevêdo (PSB) e de João Pessoa, e não os da população campinense.

“Ele [Jhony] é um candidato que não tem raízes aqui. Ele poderia ser candidato em qualquer outra cidade, como Guarabira ou Patos, se o governador assim desejasse. Não tem relação com Campina Grande e, por isso, acredito que a escolha do Governo do Estado foi equivocada”, criticou.

Reflexão sobre a campanha

Ao falar sobre sua própria campanha, Bolinha admitiu que poderia ter tido uma performance melhor na eleição de 2020.

Ele destacou que, desta vez, pretende adotar uma abordagem mais propositiva, em vez de focar apenas em críticas aos adversários.

“Na última campanha, acho que fomos duros demais nas críticas. Saí com a sensação de que poderia ter feito uma campanha melhor, não apenas eleitoralmente, mas pessoalmente. Agora, quero focar em propostas que passem segurança à população, sendo crítico quando necessário, mas sem criticar por criticar”, concluiu.

Junto a isso, Artur Bolinha também destacou na sua visita às instalações do ParaibaOnline outros pontos referentes à gestão de Campina Grande como:

Possibilidade de criação de um novo distrito industrial em Campina Grande.

Código tributário de Campina Grande.

Zeladoria dos espaços públicos.

Empréstimos da Prefeitura de Campina Grande.

Declaração sobre morar em Portugal

Bastidores dos debates eleitorais.

Desentendimento com André Ribeiro.

