Em entrevista concedida nesta sexta-feira (6), dentro do calendário de sabatinas realizadas pelo projeto A Voz das Urnas, o candidato a vice-prefeito de Campina Grande, Alcindor Villarim (PODE), abordou a corrida eleitoral da chapa encabeçada por Bruno Cunha Lima (UB), que busca a reeleição para o executivo campinense.

Sobre a convenção realizada no dia 5 de agosto último, que sacramentou a chapa União Brasil e Podemos, Alcindor detalhou que o convite para ocupar o cargo de vice-prefeito foi feito já com a convenção em andamento.

“Na verdade, havia outros nomes, e eu fui convidado para fazer parte da chapa, o que foi uma alegria muito grande, com a convenção em andamento. Outros bons nomes eram cogitados, mas por volta das 15h do dia 5 de agosto chegou-se a um consenso, e eu recebi [o convite] com muita alegria. Foi uma honra muito grande”, afirmou.

Falta de reciprocidade

Alcindor criticou duramente a falta de diálogo com o Governo da Paraíba, afirmando que, embora a gestão municipal tenha procurado contato, faltou reciprocidade por parte do grupo liderado pelo governador João Azevedo (PSB).

“Desde o início, Bruno procurou o Governo do Estado, e de fato não tivemos a reciprocidade. Bruno teve um encontro com o governador [João Azevêdo], mas não houve continuidade nesse relacionamento. Porém, passadas as eleições, é necessário ter a maturidade e a competência suficientes para dialogar e colocar o município em primeiro lugar”, declarou.

Relação com o MDB

Sobre a presença do MDB na coligação “União Por amor a Campina”, Villarim destacou que a união dos grupos em torno de um projeto começou em 2022, durante a campanha de Pedro Cunha Lima ao Governo da Paraíba.

“Isso começou na campanha de Pedro. Foi uma articulação de Cássio Cunha Lima. Em 2022, Pedro saiu vitorioso em Campina com o apoio do MDB. Isso está sendo muito bem aceito nas ruas. Ontem (5ª feira) houve o lançamento de uma candidatura a vereador, e no palanque estavam os ex-prefeitos Veneziano, Cássio e Romero, o que tem uma simbologia muito forte”, enfatizou.

Romero Rodrigues

Prospectando 2026, o candidato a vice-prefeito ressaltou que o grupo apoiará Romero Rodrigues para qualquer cargo que ele deseje disputar, mas destacou que é preciso passar primeiro pelas eleições municipais.

“Tenho uma relação muito próxima com o deputado federal Romero Rodrigues. Nas conversas, o grupo deixou a critério de Romero a escolha do cargo que ele queira disputar em 2026. Mas tudo isso passa primeiro pelas eleições municipais, e vamos aguardar o resultado, pois isso não depende só de Campina. 2026 passa por todo o estado. Acredito numa união, e quem sabe até ampliar esse arco”, salientou.

“Qual vice-prefeito eu quero ser?”

Por fim, Alcindor declarou que deseja contribuir com a cidade, sendo um vice-prefeito atuante, especialmente nas pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico da Rainha da Borborema.

“Quero ser um vice que contribui e ama Campina. Quero atuar em uma área em que tenho bastante experiência, que é o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda. Em Campina, temos um complexo empresarial na região do (complexo) Aluízio Campos, onde temos mão de obra, e já no próximo ano desejamos implantar [projetos] lá”, finalizou.

Assista na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a vice-prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para cobertura especial das eleições. Acompanhe ao longo desta semana as entrevistas com os demais postulantes na Rainha da Borborema.

