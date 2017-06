Eixo norte da transposição já tem prazo para ser concluído, diz secretário nacional

Foi realizada nesta sexta-feira, 09, na Câmara Municipal de Uiraúna, Sertão, uma audiência pública que contou com a presença de várias autoridades políticas do estado, do secretário nacional de Recursos Hídricos, Antônio de Pádua, do presidente da Aesa, João Fernandes, entre outros.

A propositura para a realização do evento foi do deputado federal Wilson Filho (PTB) e teve como objetivo discutir a atual situação do eixo norte da transposição, que levará água do Rio São Francisco para o Sertão da Paraíba e estados vizinhos, além de ter a garantia do Governo Federal para a conclusão da obra, que resta apenas 8%.

Segundo o deputado, as pessoas estão descrentes com relação ao término da obra, e mais do que nunca é preciso que ela seja finalizada porque a seca na região já dura mais de seis anos.

Para o presidente da Aesa, João Fernandes, este é o momento da retomada da luta pela conclusão da meta 1 do eixo norte, que sai de Cabrobó, em Pernambuco, e segue até Jatí, no Ceará, mas que vai beneficiar o Sertão Paraibano.

– A meta 1 é a principal que tem as três estações elevatórias e está parada há quase um ano. A obra precisa ser concluída até janeiro de 2018 no máximo, porque se não chover os reservatórios que ainda possuem água no Sertão, não vão resistir. A classe política deve se envolver, cobrar e pressionar do Governo Federal para que, após ser autorizada, as empresas trabalhem rapidamente – disse João Fernandes.

O secretário nacional de recursos hídricos, Antônio de Pádua, acredita que em 10 dias seja dada a ordem de serviço para a retomada do trecho.

Segundo ele, falta ser concluído apenas 8% da projeto do eixo norte com montagem mecânica da estação elevatória, trecho de canal, túnel e barramento.

– Temos o prazo de aproximadamente 10 meses para concluir, mas vamos implantar um ritmo de final de obra para que num prazo de seis a sete meses, possamos concluir a obra. Vamos trabalhar num ritmo acelerado de 24h desde o início – garantiu Pádua.

*Com informações da TV Paraíba