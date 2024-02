SENAI da PB recebe a visita do vice-reitor da Universidade da República Tcheca

Nesta segunda-feira, 26, o Centro de Formação Profissional Odilon Ribeiro Coutinho, do SENAI, localizado no Distrito Industrial, em João Pessoa recebeu a visita do vice-reitor de Qualidade das Atividades Acadêmicas, da Universidade Tcheca de Ciências da Vida, que fica localizada em Praga, na República Tcheca.

No local ele foi recebido pela gerente do SENAI Distrito Industrial, Paulina Rodrigues, e pelo José Nilton gerente do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e Confecções, que apresentaram os métodos de ensino, e o setor de qualidade da educação, incluindo as experiências com ensino online que foi implantado durante a Pandemia de Covid-19, e permanece até os dias atuais.

Acompanhado do empresário João Gomes Neto, diretor da Cerâmica Salema, o vice-reitor visitou também as instalações do Instituto SENAI de Tecnologia Têxtil e Confecção, onde viu todas as tecnologias utilizadas para atender as empresas do setor, na Paraíba e em estados vizinhos.

Além da oferta de cursos de Aprendizagem e Aperfeiçoamento profissional, o SENAI através do IST Têxtil e Confecção também oferta serviços como consultorias e assessoria em implantação de sistemas de produção eco eficientes, modernização da planta industrial, gestão da planta industrial, design de moda e inovação, além de ensaios laboratoriais, desenvolvimento de produtos e processos com conceito sustentável, e modelagem e adequação às normas vigentes.

Informações adicionais podem ser obtidas através dos telefones: (83) 3044-6611/ 98176-4443.