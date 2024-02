Estudante da cidade de Araçagi viraliza na internet

O adolescente Gustavo Viana, de 14 anos, natural de Araçagi, Paraíba, ganhou destaque nas redes sociais, especialmente no TikTok, ao resolver questões avançadas de matemática do vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Conhecido como “Dicas do Guga”, ele acumula mais de 260 mil seguidores na plataforma e alguns de seus vídeos ultrapassam os 3 milhões de visualizações.

Com um estilo descontraído, utilizando bom humor e gírias, Gustavo conquistou um público fiel, impressionando muitos pela sua inteligência e jovem idade.

Além disso, ele foi medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia em 2023 e atua como monitor de estudos em diversas disciplinas.

Seu interesse pela matemática começou no Ensino Fundamental, e hoje ele aspira estudar Engenharia Mecânica no ITA, demonstrando estar bem preparado para os desafios acadêmicos.

*com informações da TV Cabo Branco