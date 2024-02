UEPB divulga a 1ª Chamada da Lista de Espera do Sisu 2024

A Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou, nesta terça-feira (20), a 1ª Chamada da Lista Geral de Espera referente ao processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2024.

De acordo com o Edital, durante o período de matrícula (de 23 a 26 de fevereiro) é necessário enviar para o e-mail da Coordenação do Curso toda a documentação (no formato PDF) necessária para a matrícula, antes do comparecimento presencial, que deve ocorrer posteriormente ao envio dos documentos.

A matrícula acontecerá apenas de forma presencial, com a apresentação da documentação original à Coordenação do curso que validará o conteúdo recebido por email anteriormente.

O horário de matrícula deve seguir o que está previsto n PORTARIA 3/2024 – REITORIA, que determina o expediente na UEPB até o dia 23 de fevereiro das 7 às 13h. A partir do dia 26 de fevereiro o funcionamento segue o horário regular de funcionamento do curso (https://uepb.edu.br/prograd/contato-das-coordenacoes-de-curso/). Caso o candidato ou candidata não compareça à Coordenação do Curso em que obteve aprovação passará pela desclassificação do SiSU.

Pessoas contempladas no sistema de cotas raciais destinadas para as pessoas negras (pretas ou pardas) devem atentar para a Convocatória com as orientações da Comissão de Heteroidentificação, que será publicada no site da UEPB e enviada a todos os candidatos que estão na lista. Dúvidas podem ser encaminhadas para a Comissão de Heteroidentificação da UEPB, pelo e-mail [email protected] .

Candidatas e candidatos às vagas das cotas raciais destinadas para as pessoas negras (pretas ou pardas) só devem enviar a documentação e comparecer à Coordenação do Curso, após a Comissão de Heteroidentificação publicar o resultado da banca. Não será considerado pela Coordenação, o envio da documentação antes do resultado da Banca de Heteroidentificação.

No caso de pessoas que integram as vagas destinadas à ação afirmativa, para quem estudou em escola privada com bolsa e que se enquadra numa condição de vulnerabilidade socioeconômica, e que não tenha cadastro no CadÚnico, deve encaminhar a documentação financeira para o e-mail: [email protected].

A documentação será analisada e o Assistente Social da PROGRAD enviará uma declaração habilitando a candidata ou candidato para a matrícula. O envio da documentação para a Coordenação do Curso, sem a declaração do Assistente Social, será desconsiderado.

Quem já cursa alguma graduação e vai ingressar em um novo curso por meio do SiSU 2024, precisa cancelar sua atual matrícula para poder efetivar um novo cadastro.

Quem é estudante da UEPB e deseja cancelar sua matrícula vigente para efetuar matrícula em novo curso, deve enviar a solicitação de cancelamento para o e-mail: [email protected].

Somente será permitida a matrícula aos estudantes que apresentarem todos os documentos exigidos. As dúvidas podem ser enviadas diretamente para as Coordenações de Curso ou para o e-mail: [email protected]. Quem constar nesta primeira lista deve acompanhar as demais chamadas conforme cronograma presente no edital.

Os formulários necessários para a efetivação da matrícula, bem como o detalhamento sobre quais documentos o candidato deve enviar para realizar a matrícula constam no item 4 do edital, que pode ser acessado pelo site https://uepb.edu.br/prograd/sisu/. A PROGRAD informa que o início das aulas do semestre letivo 2024.1 ocorrerá no dia 26 de fevereiro.

