Podcast: UEPB oferece vagas de cursos gratuitos em Agropecuária e Agroindústria

No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros anunciou uma excelente oportunidade para aqueles que têm paixão pelo campo e pelos animais.

As matrículas estão abertas para os cursos técnicos em Agropecuária e Agroindústria no campus II da UEPB em Lagoa Seca.

Os interessados podem se inscrever nesses cursos gratuitos, que oferecem 40 vagas para Agropecuária e 40 vagas para Agroindústria. Além disso, para facilitar o acesso dos alunos, há transporte disponível de Campina Grande para Lagoa Seca.

Os cursos são uma oportunidade única para adquirir habilidades práticas e teóricas no setor agrícola. Com turnos disponíveis pela manhã e à tarde, os alunos podem escolher conforme sua disponibilidade.

Para saber mais e garantir sua vaga, não deixe de ouvir o podcast completo.