Atenção! UFCG faz nova chamada do processo eletivo

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou nesta sexta-feira, dia 16, a Chamada Única com os nomes dos candidatos classificados no Processo Seletivo de Vagas Remanescentes para ingresso no Período Letivo 2023.2.

Foram oferecidas 552 vagas, entre ampla concorrência e cotas, distribuídas em cursos dos campi Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos e Pombal.

Veja aqui a Chamada Única.

O encaminhamento da documentação exigida para cadastramento nos classificados na Chamada Única, conforme sua modalidade de vaga, deverá ser realizado deste sábado, 17, até a próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, por meio de formulário online. O não envio da documentação exigida no prazo estipulado no edital implicará na perda do direito à vaga na UFCG.

A análise e validação da documentação enviada pelos candidatos e a matrícula em disciplinas serão realizadas pelas coordenações de cursos de 17 a 22 de fevereiro.

No caso de documentação irregular, a coordenação do curso solicitará ao candidato, via e-mail (o mesmo informado no ato da inscrição no SiSU), em tempo hábil, a documentação retificada para que se efetue o cadastramento.

O envio desta documentação deverá ser feito para o e-mail da coordenação do curso.

Realizado o cadastramento, o Sistema de Controle Acadêmico Online (SCAO) da UFCG encaminhará e- mail de confirmação, com o número de registro do aluno no sistema.

Caso o candidato tenha dúvidas em relação ao procedimento, deve entrar em contato com a coordenação de seu curso. Acesse aqui os contatos.

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) ou pessoa Preta, Parda ou Indígena (PPI), além do cadastramento, também deverão apresentar presencialmente a documentação comprobatória especificada em cada cota às comissões de Validação de autodeclaração nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O Edital Complementar de Convocação ainda será publicado pela Comprov.

O procedimento não se restringe à simples entrega da documentação exigida no Edital de Convocação, mas também análise e entrevista feita pela Comissão de Validação, para verificar se o candidato realmente corresponde às características fenotípicas exigidas. O não comparecimento ou indeferimento pelas comissões de Validação PPI e/ou PcD implicará na eliminação do candidato.

Início das aulas

As aulas do Período 2023.2 já estão sendo realizadas. Por esta razão, tão logo a coordenação de curso realize o cadastramento e a matrícula em disciplinas do candidato, ele estará apto a frequentar as aulas imediatamente.

Acesse aqui os contatos das coordenações de curso.

Acesse aqui o edital e todas as informações do Processo Seletivo de Vagas Remanescentes do SiSU 2023.2 na UFCG.