A Paraíba teve um desempenho excepcional no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, que oferece vagas em instituições de ensino superior públicas de todo o país, por meio das notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, 19.080 candidatos conquistaram uma vaga em instituições de ensino superior públicas da Paraíba. Foram oferecidas mais de 21 mil vagas em instituições paraibanas que contaram com mais de 116 mil estudantes inscritos para concorrer às oportunidades.

O governador João Azevêdo parabenizou os estudantes que conquistaram vagas nas universidades.

“Parabéns aos estudantes paraibanos que fizeram bonito no SISU. Somos o 4° estado com maior número de aprovados no Brasil. E tem mais, também ficamos em segundo lugar no Nordeste”.

Estudantes em primeiro lugar – Na Rede Estadual de Ensino, de acordo com levantamento preliminar realizado pelas Gerências Regionais de Ensino, 38 estudantes de escolas estaduais foram aprovados em primeiro lugar em universidades públicas.

O levantamento realizado pelo Ministério da Educação leva em consideração tanto estudantes da rede privada quanto estudantes das redes públicas de ensino.

Redações de Excelência – Além disso, a Rede Estadual de Ensino contabilizou 536 redações de excelência, ou seja, que atingiram 900 pontos ou mais.

Desse total, 20 conquistaram a segunda maior nota em redação no país, com 980 pontos. Trata-se do melhor resultado já registrado na Paraíba desde a criação do Enem.

Se Liga no Enem e Desafio Nota Mil – O levantamento leva em consideração Na Rede Estadual, foram oferecidas diversas ações de preparação dos estudantes para as provas do Enem.

O Se Liga no Enem funciona como um curso preparatório online para estudantes e egressos da Rede Estadual de Ensino, e conta com aulões, simulados online, eventos presenciais e video-aulas voltadas à preparação para as provas.

Além disso, mais de 9,8 mil estudantes participaram do Desafio Nota Mil, um projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação voltado à preparação e treinamento dos estudantes para a Redação do Enem. Foram mais de 30 mil redações produzidas e 745 professores envolvidos nas correções dos textos.

Brasil – Em todo o Brasil, o processo seletivo registrou 2.427.929 inscrições, pois cada inscrito podia escolher até dois cursos. Foram aprovadas 239.872 pessoas. Segundo o balanço, a faixa etária com o maior número de aprovados é de 19 a 20 anos, com 26.958 estudantes.

O Estado que obteve mais aprovações foi Minas Gerais, com 30.465 aprovados; seguido do Rio de Janeiro, com 27.208 aprovações; Bahia, com 21.601 aprovados; e em quarto lugar, a Paraíba, com 19.080 aprovações.

Sisu – O Sistema de Seleção Unificada reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil que participam do processo seletivo vigente, sendo a maioria delas oferecida por instituições federais (universidades e institutos).

O Sisu foi instituído pela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa n. 21, de 5 de novembro de 2012.