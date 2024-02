A Prefeitura de João Pessoa (PMJP), por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), deu início nesta quinta-feira (15), a abertura do ano letivo 2024 para mais de 70 mil alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e das unidades de ensino do Fundamental I e II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Durante a manhã, a secretária executiva da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), Luciana Dias, acompanhada da diretora da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), Profª. Drª. Clévia Carvalho, receberam pais e alunos durante um gesto de acolhida na Escola Municipal América Falcão, no bairro do Cristo.

“É uma alegria muito grande estar aqui hoje dando início as aulas. Sejam todos bem-vindos. A escola acolhe vocês de braços abertos para esse ano. Que seja um ano muito bom, bastante proveitoso de estudo e principalmente de aprendizagem, sempre no diálogo com a escola”, disse Luciana Dias.

A Rede Municipal de Ensino conta com 100 escolas e 94 CMEIs. Durante a gestão do prefeito Cícero Lucena já foram reconstruídas 34 unidades educacionais que contam com sala Google, espaço Make, biblioteca, brinquedos Lego, além de salas climatizadas.

“Eu quero dizer do compromisso da Prefeitura de João Pessoa, através da Educação, de buscar oferecer a melhor educação possível para as crianças, os jovens e adolescentes que estão nas nossas escolas. Estamos começando hoje com mais de 70 mil alunos e estudantes matriculados nessa rede, sendo 13 mil novatos, cerca de quatro mil professores, além de psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, cuidadores. Uma equipe totalmente preparada”, falou com alegria a diretora da Degef.

Durante a acolhida os pais, mães ou responsáveis receberam o kit do aluno. Cristiana Ferreira Gutierrez é mãe de Antônio Paulino da Silva Neto, 4 anos, e Heloane Ferreira Lins, 8 anos. Ela não escondeu a emoção ao receber o material e falou da espera para o início das aulas.

“Estávamos todos muito ansiosos. Eles não dormiram. Eu me acordei 4h30 da madrugada achando que já era 6h. E quando chegamos aqui na escola fomos bem recebidos por excelentes profissionais e ainda recebo os kits com os materiais de ótima qualidade para cada um deles. Eu só tenho que agradecer porque eu não tinha condições de comprar esses materiais”, disse com sorriso no rosto Cristiana Ferreira.

Kit escolar – Cada aluno recebeu dois cadernos, agenda, caneta hidrográfica, tinta guache, cola colorida, caneta, borracha e cola branca.

Já o fardamento inclui duas camisas, tênis, meias e duas bermudas para os meninos, duas camisas e dois shorts saias para as meninas. No caso do aluno juvenil e adulto, são calça jeans e duas camisas. O kit ainda inclui mochila, com a nécessaire, uma garrafa e uma toalha.

Quem também estava ansiosa e ficou feliz com o retorno das aulas foi aluna Thaysa Vitória Limeira Lima, 10 anos, do 5° ano.

“Estava muito ansiosa para voltar, para estudar aqui, porque eu não queria mais ficar em casa sem fazer nada. Eu queria vir para a escola estudar, escutar as professoras, escrever, brincar conversar com minhas amigas e colocar o papo em dia”, disse Thaysa.

Nos CMEIs, dentro de uma programação de acolhimento, foi dia de receber as crianças do berçário e pré-escola. Na próxima quarta-feira (21) será dia de receber as crianças dos maternais I e II.

“Início de um ano letivo na Educação Infantil é marcado pela expectativa de novos encontros, reencontros e despedidas. A forma como as unidades de educação infantil organizam, pensam e realizam esse momento, influenciam diretamente na relação estabelecida entre a cultura da família e das unidades educacionais. O acolhimento é um dos pilares para a construção de uma relação de parceria entre família e escola, além de constituir-se como elemento fundamental na rotina do trabalho pedagógico em diferentes espaços e tempos na educação infantil”, explicou a diretora do Departamento de Educação Infantil, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.