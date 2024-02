Escola de Circo da Funesc abre vagas para monitores bolsistas

Escola de Circo Djalma Buranhêm, da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, em João Pessoa, está com edital aberto para seleção de monitores bolsistas para atuarem na escola.

As inscrições devem ser feitas até as 17h do dia 1º de março, através do site da Fundação (funesc.pb.gov.br).

No total, serão selecionados quatro monitores, sendo dois para a turma Circo Adulto (iniciante e intermediário), nas áreas solo, aéreo, equilíbrio e palhaçaria; e dois monitores para a turma Circo Infantil (circo baby e família), nas áreas de solo, aéreo e equilíbrio.

Os selecionados terão contrato com duração de nove meses e as bolsas variam de R$ 900 a R$ 1.500, a depender da carga horária.

A Escola de Circo

A Escola Livre de Circo Djalma Buranhêm foi inaugurada dia 19 de março de 2016 em homenagem ao grande mestre circense paraibano Djalma Buranhêm. O objetivo é proporcionar a pluralidade através do ensino-aprendizagem voltado para a arte circense.

No local, são realizados cursos de formação regulares, divididos por faixas etárias, com opções para crianças, jovens e adultos. Para participar não é exigida experiência anterior em circo. O programa dos cursos inclui técnicas circenses de equilíbrio, solo, manipulação e aéreo.

A escola coordenada pela Gerência Operacional de Circo da Funesc tem à frente Daniel Nóbrega.

Veja o edital aqui