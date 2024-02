SENAI Paraíba abre inscrições para 10 cursos gratuitos em Campina Grande

O SENAI da Paraíba através do Centro de Tecnologia do Couro e Calçado, Albano Franco, está com inscrições abertas para mais de 200 vagas, em cursos gratuitos, em Campina Grande.

Estão sendo oferecidas oportunidades para cursos de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional, distribuídos da seguinte forma,

na modalidade Qualificação são oferecidos os seguintes cursos: Confeccionador de Artefatos de Couro com carga horária de 180h (32 vagas), Desenhista de Calçados com 180h (20 vagas), Modelista de Calçados 180h (16 vagas), Confeccionador de Calçados (16 vagas), Almoxarife com 160h (20 vagas) e Assistente de Controle de Qualidade com 180h (40 vagas).

Na Modalidade Aperfeiçoamento os cursos oferecidos são: Processo de Planejamento e de Desenvolvimento da Produção com 80h de duração (20 vagas), Desvendando o Lean Manufacturing com 20h (25 vagas), Liderança Lean com 12h (25 vagas) e Programa 5S com 20h (25 vagas).

Os cursos acontecerão durante o mês de fevereiro, de forma presencial, com exceção dos cursos de Assistente de Controle de Qualidade e de Almoxarife que serão EAD.

Informações sobre as matrículas, horários das aulas e requisitos dos cursos podem ser obtidas através do telefone: (83) 3182-5500.