Educador transformador: professores ganham mais prazo para participar da premiação

Foram prorrogadas, até o dia 19 de fevereiro, as inscrições para os professores interessados em participar da segunda edição do Prêmio Educador Transformador.

Promovida pelo Sebrae, em parceria com a Bett Brasil e o Instituto Significare, a iniciativa tem a missão de identificar, divulgar e valorizar projetos educacionais inovadores e transformadores, que sejam voltados ao fomento da educação empreendedora em todo o Brasil.

Com a prorrogação do prazo, que seria encerrado na última segunda-feira (5), os educadores ganharam mais tempo para finalizar e formatar seus projetos de acordo com os modelos propostos no regulamento do prêmio, disponível no endereço https://educadortransformador.com.br/.

Também é por meio desse site que devem ser efetuadas as inscrições, disponíveis a professores de todo o Brasil que possuam vínculo com alguma instituição de ensino.

Ainda de acordo com o regulamento, serão aceitos para a edição deste ano do prêmio projetos desenvolvidos pelos professores entre 2021 e 2023, em formatos como cursos, jogos, desafios, apresentações, competições, produtos e serviços.

Cada participante pode inscrever um ou mais projetos, nas sete categorias disponibilizadas pelo ‘Educador Transformador’.

São elas: Educação Infantil; Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano); Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano); Ensino Médio; Educação Profissional; Educação Superior; e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Outro ponto importante é que, conforme o regulamento, a disputa deste ano vai contar com a realização de etapas estaduais, regionais e nacional.

Já o anúncio dos vencedores na etapa final está previsto para o fim de abril, durante a realização da 29ª edição do Congresso Internacional Bett Brasil, que acontecerá em São Paulo.

Na ocasião, os três primeiros colocados em cada uma das sete categorias receberão certificado de participação. Por sua vez, o primeiro colocado em cada uma delas receberá troféu, pacote de participação em missão nacional para um evento de educação e um notebook.

“O objetivo do prêmio é relatar histórias inspiradoras, de empreendedorismo e de inovação, fazendo com que os alunos possam, por meio desses projetos, perceber realmente a transformação por meio da educação. São projetos que, muitas vezes, não ocorrem através de grandes feitos, mas sim através da simplicidade, que na educação é algo que tem o poder de transformar realidades”, explicou a gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros.