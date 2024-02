Com Teatro Severino Cabral lotado, Seminário Municipal da Educação é aberto em CG

Foi aberto nesta terça-feira, 06 de fevereiro, o Seminário Municipal de Educação, que neste ano tem como tema “Equidade escolar: estratégias metodológicas de ensino e aprendizagem para todos”.

O evento aconteceu no Teatro Municipal Severino Cabral, com a presença do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e de aproximadamente 700 profissionais da Educação que lotaram as dependências do teatro.

Na ocasião, Bruno destacou a importância de pensar nas pessoas para a construção de uma cidade inclusiva.

“As obras de cimento, de pedra e de cal, os investimentos financeiros, são muito importantes, mas Deus sabe que o que nos move a estar aqui são as pessoas, os nossos alunos, os nossos colaboradores, é a cidade e tudo aquilo que a gente pode fazer para diminuir as diferenças”, afirmou.

O secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, agradeceu o empenho dos profissionais da rede municipal de Educação e deixou uma mensagem de motivação para o início do ano letivo.

“Enquanto estivermos aqui com essa equipe maravilhosa que temos na Seduc, com os nossos colaboradores nas creches e unidades, tenho certeza que a gente vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Lá na frente a gente vai ter muita satisfação. Um sentimento muito gratificante no peito por ter feito a diferença na vida das pessoas”, destacou.

A palestrante e escritora Priscila Boy levou aos profissionais da Educação uma reflexão sobre diferenças.

“Não existe inclusão sem discriminação. A única forma de incluir alguém é discriminando. O conceito de equidade não está falando sobre igualdade. Equidade é sobre diferenciar para quem precisa. E essa é a única forma de incluir: discriminando. Hoje no século 21 temos a frase que mais expressa a educação: somos todos diferentes. O ser humano é diferente. É isso que nos faz humanos”, disse.

Autoridades presentes

Estiveram presentes a secretária executiva de Educação, Socorro Siqueira; a diretora técnico-pedagógica, Vera Passos; o promotor da Educação, Raniere Dantas; a pró-reitora de graduação da UEPB, Vagda Rocha, e a diretora geral do IFPB, Ana Cristina Oliveira.

Programação

A programação do Seminário Municipal de Educação segue até sexta-feira, 9 de fevereiro. Nesta quarta-feira, o evento realizado no Teatro Municipal Severino Cabral será voltado aos profissionais da Educação Infantil. O evento contará com palestra da pedagoga doutora em Educação, Mônica Sâmia, com o tema “Brincar Heurístico: a potência dos materiais inteligentes na infância”.

O evento acontece de forma descentralizada com grupos de trabalho e oficinas acontecendo até sexta-feira em nove escolas da Rede Municipal, anexo da Seduc, Cepacs, Mini Teatro Paulo Pontes, Restaurante Popular Prato do Povo, Sala 2 CTE e Brinquedoteca Municipal.