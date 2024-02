O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest-JP), escola de idiomas mantida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), está com as matrículas abertas de 7 a 9 de fevereiro, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, para alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, a partir do 6º ano do Ensino Fundamental II. As matrículas acontecem de forma presencial.

“As vagas serão destinadas exclusivamente aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa, obedecendo a disponibilidade de vagas. Estamos ofertando 225 vagas, sendo 150 vagas para Inglês, 50 vagas para Espanhol e 25 vagas para Francês”, explicou a diretora do Celest, Jéssica Holanda.

As aulas são semanais, presenciais, concentradas em um dia da semana, com variação de até 2 horas e 30 minutos, dependendo do modo da aula. As aulas terão início no dia 19 de fevereiro.

Documentação – O responsável pelo candidato deverá apresentar cópias da seguinte documentação: CPF, identidade ou certidão de nascimento, comprovante de residência (últimos dois meses), comprovante de escolaridade (declaração do ano vigente ou histórico escolar) e uma foto 3×4. O Celest não receberá documentação incompleta ou fora do prazo estabelecido.

Serviço – O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras fica localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, bairro Expedicionários. Mais informações através do telefone: (83) 99604-4389 ou pelo e-mail: [email protected].