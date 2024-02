Podcast: professor explica quando o sujeito não aparece na frase

No quadro “Hora das Letras” do programa Conexão Caturité, o professor Golbery Rodrigues lançou luz sobre as situações em que o sujeito não é explicitamente mencionado na frase.

São três tipos de ocorrências que envolvem o sujeito ausente: o sujeito oculto, o indeterminado e o inexistente.

Sujeito Oculto: Nesse caso, o sujeito está presente na oração, mas não é expresso, ficando subentendido pelo contexto.

Sujeito Indeterminado: Utilizado quando não se quer ou não se pode identificar o sujeito da ação. Acontece principalmente em verbos na terceira pessoa do singular.

Sujeito Inexistente: Presente em construções com verbos que indicam fenômenos da natureza ou expressam algo que acontece de forma espontânea.

