Sesc tem 40 vagas para curso preparatório para o Enem 2024

O SESC Campina Grande está oferecendo um curso preparatório gratuito para o ENEM 2024, visando auxiliar os estudantes a se prepararem com antecedência para o exame. As inscrições já estão abertas na unidade do centro da cidade.

Com 40 vagas disponíveis para comerciários, dependentes e o público em geral, o curso terá aulas no período noturno, das 18h30 às 22h, de segunda a sexta-feira, com início em 11 de Março.

Além do preparatório para o ENEM, o SESC Campina Grande oferece outros cursos gratuitos, como Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental e Médio), curso de idiomas (espanhol e inglês), e até mesmo o Ensino Médio, proporcionando oportunidades educacionais diversas.

Interessados podem realizar as inscrições presencialmente na escola do SESC, munidos de documentação pessoal, comprovante de residência e de escolaridade. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 9 8108-4077.