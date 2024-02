A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação (Seduc), encerrou na última quarta-feira, 31 de janeiro, o período oficial de matrículas na rede municipal, contabilizando mais de 34 mil matrículas efetivadas, o que corresponde a uma procura 25% maior do que o registrado no mesmo período de 2023.

A novidade este ano está na implantação e no pleno funcionamento de um sistema que engloba todo o processo de matrículas e facilita a logística para todas as unidades educacionais da rede municipal, intitulado Sigeduc.

Através do Sigeduc, este ano, os gestores e demais profissionais responsáveis pela realização das matrículas dos estudantes, puderam fazê-lo de forma mais ágil e, através de um sistema que trata as vagas de forma igualitária, reforça aspectos fundamentais, como a equidade e a garantia de direitos para os estudantes.

O secretário municipal de Educação, Raymundo Asfora Neto, avalia positivamente este período e pontua o nível de resolução da equipe da Seduc ao longo do período.

“Tivemos algumas situações pontuais, logo sanadas, que não interferiram na disponibilidade do serviço. Uma prova de que a logística criada pela Seduc tem funcionado e garantido a efetuação das matrículas de forma rápida e mais justa. Sem contar em outros benefícios que o sistema gerou e vai continuar gerando para a organização das demandas da rede também ao longo do ano letivo, a exemplo do gerenciamento administrativo das unidades”, pontuou.

Vagas disponíveis

Embora tenha havido o encerramento oficial do período de matrículas, vale salientar que ainda há vagas disponíveis para estudantes veteranos e novos alunos da rede municipal.

Ao todo, ainda estão disponíveis 2 mil vagas para educação infantil, 3 mil vagas para o ensino fundamental I, 1.200 vagas para anos finais e 600 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Seduc reforça ainda que apesar dos números expressivos, algumas unidades não possuem mais vagas em virtude da superlotação e da alta demanda de procura para determinadas regiões. Porém ao buscar a escola a secretaria encaminha estes estudantes às unidades mais próximas para facilitar a logística e garantir a matrícula de todos os alunos.

Para realizar a matrícula, os pais, responsáveis ou o próprio estudante (no caso da Educação de Jovens e Adultos – EJA) devem procurar a escola onde o aluno deve estudar.

É necessário que os pais e responsáveis pelos estudantes apresentem os seguintes documentos:

• Cópia da certidão de nascimento/certidão de casamento;

• Carteira de vacinação ou atestado atualizado;

• Duas fotos 3×4;

• Cópia de comprovante de guarda ou tutela (se for o caso);

• Cópia do comprovante de residência;

• Cartão do SUS;

• Cartão Saúde de Verdade;

• Cartão Auxílio Brasil;

• Número do NIS do estudante;

• CPF e Identidade do estudante;

• Cópia do laudo médico para estudantes com deficiência referente à Classificação Internacional de Doença (CID).

Busca Ativa Escolar

Foi realizada, como reforço de estratégia para garantia de cumprimento de 100% da demanda de matrículas, mais uma etapa de ações referentes ao programa Busca Ativa Escolar, que teve início no último dia 29 de janeiro e seguiu até a última quarta-feira, 21 de janeiro.

A ação é comumente realizada de forma intersetorial entre a equipe técnica do Busca Ativa Escolar, conselheiros tutelares, entre outros setores sociais.

As ações, nesta edição, foram realizadas em unidades educacionais consideradas ainda com baixa taxa de ocupação. A equipe da Seduc colaborou, portanto para a efetivação das matrículas dos estudantes em que os responsáveis ainda não haviam comparecido para a devida efetivação das matrículas para 2024.