UFCG lidera ranking de Patentes de Invenção entre instituições

Mais uma vez, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) figura no topo do Ranking Nacional de Depositantes Residentes de Patentes de Invenção, cujos números referentes a 2023 foram divulgados nesta segunda-feira, dia 29, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

A UFCG voltou a assumir a liderança entre todas as instituições de ensino superior do país, ficando em segundo lugar geral, com 101 depósitos, 60 a mais que em 2022. O primeiro lugar geral em 2023 ficou com a Petrobras, com 125 pedidos de registros. A FCA Fiat Chrysler Automóveis ocupa a terceira posição, com 58 pedidos.

A segunda instituição de ensino superior melhor posicionada foi a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no 4° lugar, com 48 pedidos. A terceira foi a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na 7ª posição, com 40 depósitos.

Outras universidades paraibanas listadas entre os 50 maiores depositantes foram a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 19° lugar, com 24 pedidos, e a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), na 34ª posição, com 17 pedidos.

Acesse aqui o ranking 2023.

“Ver a UFCG nesta posição é constatar a potência do ensino, da ciência e do precioso ecossistema científico que existe em nossa comunidade acadêmica”, comemora o reitor Antonio Fernandes, destacando a grande competitividade que envolve a inovação tecnológica e os direitos de propriedade industrial.

“Podemos facilmente constatar que as empresas que ladeiam a UFCG (1ª e 3ª colocadas) possuem orçamentos milionários investidos internamente, em atividades de pesquisa e inovação, enquanto a UFCG, uma universidade federal pública, situada no interior do semiárido nordestino, desenha uma trajetória de recomposição de orçamento, após anos de contigenciamentos e do passado recente, em que muitas atividades foram temporariamente interrompidas em virtude do período pandêmico”, observa.

“Diante deste cenário, é imprescidível reconhecer e enaltecer aqueles e aquelas que fizeram possível alcançarmos esta realidade brilhante. Foi através da aplicação da ciência como base para a solução de demandas atuais e da profunda dedicação dos pesquisadores e pesquisadoras que estas patentes nasceram. E a preciosidade desta posição de liderança, com larga margem à frente das nossas instituições congêneres, é mais uma entrega da nossa universidade à sociedade que nela investe”, finalizou.

Desde 2017, a UFCG permanece entre os maiores depositantes de pedidos de patentes de invenção residentes no Brasil, chegando a ocupar o primeiro lugar nacional no ranking 2020. O desempenho impressionante é resultado direto da atuação do Núcleo de Inovação e Transferência Tecnológica (NITT), criado com o objetivo de auxiliar cientistas da UFCG no processo de inscrição de patentes, prospecção tecnológica, assessoria jurídica para contratos de transferência tecnológica e procedimentos de proteção de propriedade intelectual.

Ranking 2022

O INPI também publicou nesta segunda, dia 29, o ranking referente a 2022, em que a UFCG ocupou o quarto lugar, com 41 pedidos de patentes de invenção. Os três primeiros lugares ficaram respectivamente com a Petrobras, com 110 pedidos, a UFMG, com 54, e a UFPB, com 46. A UEPB ocupou a 48ª posição, com 10 pedidos de patentes.

Acesse aqui o ranking 2022.